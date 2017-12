El hecho ocurrió el viernes por la noche durante una presentación en la fiesta de fin de año de una empresa privada.

Aunque en un primer momento se habló de que se había desmayado, Florez salió a aclarar que sólo piso mal y se cayó. "No tuve ningún desmayo. Me cegaron las luces y no vi el final del escenario, pise mal y me caí", dijo.

Y agregó en declaraciones al portal Primiciasya: "Tuve un golpe muy fuerte pero nada más que eso. Tengo unos cuantos raspones y varios moretones, pero por suerte no me rompí nada".

En 2013 ya le había ocurrido un episodio similar, aunque en esa oportunidad se descompensó durante plena actuación en el teatro.

La humorista estará esta noche en el último programa de la diva de los teléfonos, Susana Giménez, y el próximo martes ya estrenará su obra para la temporada estival en Mar del Plata.