Fede Allende: "De esto se sale poniendo el pecho"

Neuquén.- Tardó pero llegó. El ansiado defensor central que necesitaba Independiente ya está en Neuquén, a los órdenes del equipo que dirige Diego Landeiro.

Se trata de Federico Allende, zaguero cordobés de 26 años que puede desenvolverse en los cuatro puestos de la defensa. Con experiencia en Federal A, Allende llega para ganarse un lugar entre los titulares y el Coco espera que cumpla con lo que su equipo necesita. Es la segunda -y última- incorporación del Rojo (el otro es Federico Illanes) y viene a suplir la salida de Julián Monachelli y a pelear un puesto con Víctor Manchafico, Facundo Dehais y Ciro Clemente.

“Mi expectativa es jugar, sumar la mayor cantidad de minutos posible. A nivel grupal sumar puntos, porque estamos un poco complicados con el descenso. Hay que ir partido a partido para hacer la mayor cantidad de puntos”, expresó el ex Gimnasia y Tiro de Salta recién llegado a la región.

Allende en realidad nació en Santa Fe, pero a los pocos meses de vida se mudó a Córdoba con su familia. Allí se crió futbolísticamente en el club San Lorenzo de esa ciudad y en el 2010 emigró a Sunchales, donde se desempeñó en Libertad hasta el 2015. Luego partió hacia Gimnasia y Tiro, donde estuvo hasta al año pasado cuando finalmente regresó a Córdoba por asuntos familiares. Esta pretemporada recibió ofertas de equipos de Jujuy y Tucumán pero se inclinó por venirse al sur del país. “Me gustó la propuesta y el desafío de venir para salir de abajo. También me motivó el técnico, porque me hablaron bien de él, sé que es un tipo laburador”, contó.

Con su casi un metro noventa de altura y su versatilidad en el puesto, buscará sanear alguno de los problemas que tuvo el equipo en la primera etapa del torneo, donde sufrió mucho las desatenciones en el fondo. “Tengo buen juego aéreo, soy rápido y me gusta hablar y ordenar la defensa”, dijo sobre sí mismo.

El cordobés sabe que la situación del Rojo en la reválida no es la ideal y que su nuevo equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible para no estar comprometido con el descenso al final de la etapa. “De esto se sale poniendo el pecho. Hay que cambiar esta situación entre todos, juntos, porque esto no es tarea de un solo jugador. Se sale adelante entre todos”, confió.

Por último, el defensor se refirió a su estado físico tras la inactividad durante la pretemporada y aseguró estar en condiciones y con ganas de ponerse a punto rápido para ayudar al equipo lo antes posible. “Físicamente estoy bien porque siempre me gustó jugar. Entrené solo en el verano, pero no es lo mismo que estar con el equipo”, cerró el defensor. ¡Mucha suerte!.

2 clubes tuvieron a Allende en el Federal A: Libertad de Sunchales y Gimnasia y Tiro de Salta.

“Es un central rápido, fuerte y con buen juego aéreo. Con roce en la categoría de haber jugado bastante tiempo. Además, te puede cumplir los cuatro puestos del fondo sin problemas. Estoy contento porque cerré con los dos refuerzos”.Diego Landeiro. El entrenador se mostró conforme con el libro de pases.

Sigue moviéndose pese al parate

Si bien desde las altas esferas del Consejo Federal sostienen que el Federal A no comenzará el 29 de este mes, como estaba previsto, el Rojo se sigue moviendo para no perder ritmo y esta mañana afrontará un nuevo amistoso en La Chacra, esta vez ante Pacífico. El primer duelo entre los suplentes comenzará a las 8:30 y luego de 40 minutos saltarán a la cancha los titulares. Será el cuarto amistoso del Rojo en esta pretemporada tras enfrentar a Maronese, Olimpo y Centenario.

Mientras tanto, Pablo Toviggino, integrante de la Comisión Normalizadora, convocó a una reunión con dirigentes del Federal A para el próximo martes, donde podría haber novedades respecto del inicio del torneo.