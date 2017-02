Luego de las imágenes del encuentro que mantuvo con Laurita Fernández, en el departamento de la bailarina, Federico Bal habló al respecto con un notero de "Desayuno Americano" y lejos de mostrar su lado romántico se mostró muy frío y al parecer le dio punto final a los rumores de romance entre ambos. "Estoy bien. Estoy contento. No hay noviazgo, ni relación, ni nada. Viajo un lunes y si la puedo ver a Laura, genial. Es divertirme un rato y charlar un poco con ella. Está bueno",aseguró.

Luego al ser consultado sobre si pasaron la noche juntos, el actor de "Sálvese quien pueda" contestó: "No, no dormimos juntos. ¿Qué importa con quién dormí? ¿Desde cuando importa con quién duermo? Estoy soltero; ella también". Y dio más detalles: "Es una relación que siempre avanzó. Siempre la vi, siempre comí con ella. Tal vez, desde lo que yo dije en un móvil, hace que ustedes estén más atentos a lo que hacemos. Pero siempre nos vimos. Después de bailar, nos íbamos a comer; y después del trabajo también nos veíamos. Es más de lo mismo".

Para que no quepan dudas, aclaró: "Estoy enamorado de mi momento, de mi vida, pero no de una mujer. Con Laurita somos compañeros hasta ahora, no nos probamos como hombre y mujer para saber si tenemos piel"