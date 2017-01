Fede Bal se confesó: "Me pasan cosas con Laurita Fernández"

En una entrevista televisiva, el actor Federico Bal blanqueó su amor por la bailarina Laurita Fernández. "No me veo en mi vida lejos de ella", reconoció el hijo de Carmen, quien casi en el inicio de la nota se encargó de aclarar que "le pasan cosas" con su compañera del Bailando.

"Hay cosas que me pasan con Laura y es evidente. No tengo por qué ocultarlo. Es evidente que yo me siento muy bien con ella", señaló Federico en el arranque, cuando la entrevista giraba en torno de un tuit escrito por él durante el mediodía de este miércoles ("Si mi idea fuera hacer las cosas bien con @laufer4 ustedes se están ocupando de boicotear todo tipo de intención. Mil gracias")

"¿Si me mueve la estantería? Sí, siento cosas lindas por ella. Ella lo sabe y lo hice público en algún que otro tuit. Ella sabe lo mucho que estuvo para mí. Y yo no me acuerdo cuando fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas. Una hermandad que no creo haber vivido antes", señaló luego Federico, que a esa altura trataba de medir cada una de sus palabras.

Sin embargo, llevado por las preguntas, Fede se fue animando y finalmente reconoció mucho más que el agradecimiento que siente por el respaldo que Laura le dio en su peor momento.

"Yo no lucro con esto. En ningún momento vi en esto el 'negocio'. No soy estúpido y tampoco puedo decirte 'no me di cuenta'. Obvio, te estoy diciendo que sí, que tiene todo lo que tiene una telenovela. La verdad es que por ella siento un amor grande", afirmó.

A partir de ahí, casi involuntariamente, Federico reveló cómo fue el proceso que llevó a que el vínculo con Laurita comenzara a transitar por otro carril al afirmar que "se decía todo de mí, se me cuestionaba todo. Pero llegaba ella al ensayo e intentaba hacerme reír, quería hacerme sentir bien. El año pasado fue el peor año de mi vida. Se decían cosas horribles de mí y ella se quedó re firme".

"Soy un chabón muy sensible, muy sensible en serio. Me mueven las cosas genuinas. Y Laura fue lo más genuino que tuve en el último tiempo. Esto no es una declaración de amor televisiva ni mucho menos, pero obvio que me pasan cosas con ella. Porque la adoro. No me veo en mi vida lejos de ella", agregó.