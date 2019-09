"Si tenés del otro lado algún familiar que está grande estaría bueno que te tomes un momento para ir, para decirle lo mucho que lo amás, para tocarle las manos, la cara, para sentirle el olor, escucharle la voz... porque después son cosas que uno extraña mucho. Si tenés un teléfono a mano grabalo, filmalo cuando hable, y guardá esos recuerdos que serán nuestros tesoros más preciados cuando no estén. Son momentos que no vuelven más", relató Fede, compartiendo sus sensaciones con todos sus seguidores.

Siempre subo cosas más frívolas y, por primera vez, me sentí con la necesidad de mostrarles lo que me está pasando. No pierdan el tiempo, el trabajo y las ocupaciones siempre están en un segundo plano. La vida es hoy, hay que aprovecharlos y decirles todo en vida", agregó al borde del llanto.

Embed

LEÉ MÁS

Le sacó la mano y se corrió: el incómodo momento de Tini con Axel que generó polémica

Malena Pichot, lapidaria con Granata

Mirtha hizo mea culpa y puso en duda su continuidad en la TV