Vestida con un top, la conductora de Combate se mostró súper sexy y junto a su pareja de baile levantaron temperatura al ritmo del ya clásico "Despacito" y desplegaron todo su poder de seducción con un tremendo beso sobre el final.

Todos los integrantes del jurado halagaron su coreografía, aunque Moria Casán cuestionó el beso del final: "No fue bueno. Termina con la nariz moviéndole la boca (a Laurita). Es un beso de esquimal. El franeleo no fue tanto… Fue dentro de la danza. Si vamos a hilar fino, los otros chicos hicieron un perreo no sé si más que ustedes. Ustedes lo hicieron con los pasos y eso le agrega un plus".

A pesar del reggaetón caliente, los participantes insistieron en que siguen separados. "No volvimos. Hace tres galas que nos está yendo bien porque cambiamos nosotros la manera de trabajar juntos. Si no, era pelearnos y pasarla mal. Es la tercera vez que bailamos reggaetón y era un buen final (el beso). La decisión fue tomada después de ver el programa del viernes. Es mi ex, ¿cómo no me va a gustar tocarlo?"

Y Fede agregó: "Me daba para hacer otro tipo de beso, pero el tema es que no lo vamos a hace acá. Le hubiese comido la boca pero el tema era para hacer otro cierre, un poco más romántico".