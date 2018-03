Federal A: Eduardo Vilce, otro que deja Cipolletti

El nombre del mediocampista no es uno más. Subcapitán en la última temporada, fue una pieza importante durante el primer ciclo de Henry Homann como entrenador. También en el segundo, aunque su rendimiento individual ya no fue tan destacado, a la par del resto del grupo que terminó peleando por la permanencia. A Vilce se le suman Jorge Piñero da Silva, Jonathan Morán, Federico Azcárate y Federico Velázquez. La lista se extiende, pero los acuerdos económicos por la rescisión no están sellados, por eso el grupo de directivos se mantiene prudente en este sentido. Con quienes no se logre un acuerdo, el martes deberán presentarse en La Visera junto al plantel de juveniles .