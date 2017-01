Federer regresó con triunfo luego de la lesión en la rodilla

Perth

Con 35 años, 17 títulos de Grand Slam y cuatro hijos, se podría haber pensado que Roger Federer no tenía necesidad alguna de operarse la rodilla, de someterse a una exigente recuperación y de regresar el circuito profesional luego de seis meses. Pero lo hizo. Por amor propio. O simplemente porque ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos también se relaciona con una personalidad que se potencia en situaciones adversas y que no le permite tirar la toalla. Su regreso triunfal fue ayer por la Copa Hopman (no la jugaba desde 2002) frente a Daniel Evans por 6-3 y 6-4, en una hora y un minuto de juego.

“Me lesioné bañando a mis hijos. No es la manera que buscaba para retirarme del tenis”, dijo Federer al ser consultado por su regreso, y sobre sus expectativas en el año agregó: “Es lógico que después de estos años me gustaría ganar otro Grand Slam, o tres o cuatro”.