Felipe Pigna: "Invitar a pensar es original"

Mañana, a las 20 y a las 22:30, dos emblemas de la divulgación académica se subirán al escenario del Casino Magic para problematizar y deconstruir los sentidos que atraviesan cuatro grandes temas de la humanidad como el amor, la muerte, la religión y el poder.

“Hacemos un recorrido durante dos horas y nos gusta mucho que el 70 por ciento del público sea gente joven”, expresó Pigna antes de arribar a Neuquén.

Vinieron por separado y llenaron salas. Ahora, juntos tuvieron que agregar una nueva función. Son una especie de rockstars de la historia y la filosofía...

Estuvimos recorriendo el país y la gente de Neuquén nos venía pidiendo este conversatorio. Nos asombra en el buen sentido. Hay una teoría de que los jóvenes no leen o no les interesa. Los chicos que nos esperan a la salida nos dicen que les parece corto, que quieren más. Nos preguntan qué pueden leer sobre tal o cual tema para profundizar. Es muy lindo y muy reconfortante.

¿Qué tópicos elegiste para hacer un anclaje histórico de cada tema?

Abordo el vínculo entre religión y poder. En el caso argentino, hablamos del intento de la separación de la Iglesia del Estado que se produce a fines del siglo XIX, el conflicto de Perón y la Iglesia, la Iglesia y la dictadura, la Iglesia cercana a la gente y la Iglesia poder. En cuanto a la muerte, hay un vínculo muy particular de los argentinos con ella: la mano de Perón, el secuestro del cadáver de Evita y cosas que venían de antes.

¿Cómo nació la idea del conversatorio y cómo es tu vínculo con Darío?

Nos cruzábamos hace tiempo en ferias del libro y charlas. Concretamente nos conocimos en una mesa redonda en La Plata hace unos cuatro años y ahí comenzó una amistad. Hay mucha empatía, tenemos ese orgullo de ser divulgadores, cada uno en lo suyo. Los dos venimos de la enseñanza y le damos mucha importancia a la educación. Nos pareció que era muy interesante hacer algo juntos; a mí me encanta la filosofía y a él la historia. Son dos disciplinas hermanas que nacen prácticamente juntas y que han tenido mucho vínculo, no se pueden pensar una sin la otra.

Sos una persona que no tiene problema en plantar posición y, aun así, saltás la llamada grieta...

Tengo un público amplísimo, la verdad. Yo respeto a la gente, creo que es mutuo, y no me parece usar la charla para bajar línea. Insisto en que la grieta me parece una cosa absurda, esta división donde no se puede conversar ni disentir. Es muy diferente decir ‘no estoy de acuerdo con vos’ a ‘estás totalmente equivocado’, como se suele decir. La descalificación te saca todas las ganas de debatir. Lo que está faltando en la Argentina es un debate, no peleas o cosas de conventillo como vemos habitualmente, con todo respeto por el conventillo.

La historia sirve de ejemplo para el futuro, pero hay procesos que se repiten y pareciera que no hemos aprendido mucho como sociedad. ¿Qué falla ahí? ¿La historia, la educación?

La historia no tiene ninguna culpa, depende del uso que se haga de ella. Lo que uno va aprendiendo al vivir en la Argentina es que el conocimiento de la historia no garantiza la repetición del error y de las situaciones que van a perjudicar a la mayoría. También hay que ver cuánto conocimiento de la historia hay en la mayoría de la población y qué tan bien enseñada está. Más que la historia, influyen los medios, el relato de lo contemporáneo que hace el aparato mediático. Hoy es tan importante el emisor como el receptor en la responsabilidad del mensaje porque el receptor quiere recibir ese mensaje y lo busca aunque sepa que ese mensaje es mentiroso. Es lo que algunos llaman “la posverdad” y que Umberto Eco llamó “la noticia deseada”. El receptor elige qué escuchar y lo recibe acríticamente porque quiere recibir ese discurso.

Con la desaparición de Santiago Maldonado el pueblo mapuche entró fuerte en la escena mediática. Se lo asocia con el terrorismo, se pone en duda su origen geográfico, ¿cuál es tu mirada al respecto?

Los mapuches no son ni argentinos ni chilenos porque la nación mapuche es preexistente a la conformación de ambos estados, de la Capitanía de Chile y el Virreinato del Río de La Plata. Por lo tanto, decir que son chilenos o argentinos en el sentido que se dice es una barbaridad. Después hay otra falacia dando vueltas de que los mapuches exterminaron a los tehuelches. Es una barbaridad porque los dan por muertos cuando existen en la Patagonia con el nombre de aonikenk. Llama mucho la atención que en estas muy berretas versiones que circulan el acento esté puesto en el supuesto carácter extranjero de los mapuches y para nada en el carácter claramente extranjero de Lewis y Benetton. Ahí no se pone ningún acento. Estamos ante una falacia enorme que a mí particularmente me saca las ganas de discutir porque ni siquiera proponen el debate. Te llevan a programas donde son diez contra uno y no tiene sentido siquiera estar.

Igual, vos tenés un compromiso...

Yo padezco lo que está pasando y ayudo todo lo que puedo. Colaboro en varios comedores populares, pero desde mi lugar con la historia. Creo que razonar en este momento donde hay una invitación a la imbecibilidad colectiva desde el relato mediático es mucho. Todo el tiempo te invitan a ser un tarado, entonces, invitar a pensar es algo original.

Más libros

Se viene el tomo dos de Mujeres...

Mientras continúa presentando su último publicación sobre Mariano Moreno, Pigna ya trabaja en el tomo dos de Mujeres tenían que ser. “Es un libro muy pedido y lo estoy haciendo sin apuro. Quiero disfrutarlo”, dijo y anticipó que la nueva investigación rescatará la historia de figuras emblemáticas dentro del período 1930-1983. Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Evita y Blanca Luz Brum serán protagonistas.

Cita imperdible con una dupla fuera de serie

Doble función. Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber se presentarán mañana a las 20 y a las 22:30 en Casino Magic para cruzar la filosofía con la historia. Las entradas (400 y 350 pesos) se pueden adquirir en Saturno Hogar y Viaticket.