"La única pena que trae concomitante el Código Penal por los delitos por los que fuera declarado culpable es la de prisión perpetua y carece de sentido discutir si hay atenuantes o agravantes", sostuvo el fiscal jefe Agustín García al solicitar la pena para Alfredo Escobar por el brutal femicidio de Cielo López , de 18 años, en Plottier. A pesar de ello, agregó: "Por más que se pudiera tener en cuenta, no encontramos ningún atenuante. Fue un hecho brutal".

A su turno, y en igual sintonía, el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco, quien estuvo conectado vía Zoom al igual que la familia de Cielo, sentenció que "la única expectativa de pena probable conforme la decisión del jurado popular es la de prisión perpetua y esa es nuestra petición". Además, indicó que se "cercioraron" de antemano que la defensa no fuera a plantar algún tema de inimputabilidad, porque si fuera así tendrían que pedir un informe psiquiátrico.

Por su parte, el defensor Elio García discrepó "respetuosamente" con sus colegas acusadores. Para ello, trajo a colación un fallo de 2017 en un juicio por femicidio, donde un juez neuquino impuso la pena de 30 años y no de perpetua para el acusado. Además, planteó la existencia del Estatuto de Roma que fija una pena máxima de 30 años y argumentó: "Si en esos casos graves como genocidio o delitos de lesa humanidad es 30 años, en un caso como el que nos ocupa no se puede superar ese máximo".

Ante el planteo de la defensa particular de Escobar, el juez técnico Lucas Yancarelli le corrió traslado a las partes acusadoras para que puedan responder. "Los tribunales provinciales ya se han expedido sobre el Estatuto de Roma y generalmente se han expedido negativamente, ya que el estatuto hace referencia a la Corte Internacional y no para la jurisprudencia ordinaria", respondió el fiscal García y agregó que ese límite de 30 años es para penas divisibles, pero las penas de perpetuidad no lo son.

Alfredo Escobar juicio por el femicidio de Cielo Alfredo Escobar fue declarado culpable por el femicidio de Cielo López. Agustín Martínez

Además, tanto el fiscal como el querellante hicieron hincapié que en esta instancia el juez debe imponer la pena de prisión perpetua y que será discusión en el curso de la ejecución de la pena si el acusado va a tener algún beneficio, pero "entiendo que ese planteo excede el marco de esta audiencia", indicó Velasco.

Finalmente, el juez dictó un cuarto intermedio hasta las 12 para resolver sobre la pena a imponer, ya sea el pedido de prisión perpetua (35 años) como solicitaron la fiscalía y la querella o 30 años como pidió la defensa.

Previo a ello, le dio la palabra al acusado y consultó si tenía algo más para decir, atento que era la última oportunidad. "No, ya declaré y dije lo que tenía por decir. Sería hablar por hablar, ya dije mi verdad", sentenció Alfredo Escobar, quien antes de que el jurado popular lo declarara culpable hizo uso de la palabra y le echó la culpa a quien en teoría era un amigo suyo de lo ocurrido aquella noche e intentó excusarse en su problema de adicción a la cocaína por su forma de hablar, pese a que se lo escuchó hablar muy nítidamente y con una clara intención: sacarse el femicidio de encima.

En ese momento, la estrategia de la defensa ni siquiera hizo dudar a los 12 miembros del jurado popular que lo declararon culpable por unanimidad en un debate que les llevó solo 40 minutos.