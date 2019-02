"Yo tuve la mala suerte de pasar por una situación de estas. Todo pasa en un segundo, de golpe una persona te da un golpe en la nuca, hay un grito y salen corriendo. No es que te dicen: 'Disculpame, te vengo a robar'. Ella vio una moto, le apuntaron al pecho, se tiró detrás de un árbol... ¡Es una moto que para y te apunta al pecho!", lanzó dumas indignada.

Acto seguido, su panelista esgrimió su opinión: "Al momento de ver cuál es el delito, el juez tiene que ser imparcial. El arma no era de verdad, no le quisieron robar. No le robaron, de hecho. Entonces, ¿por qué vas a detener a una persona que solamente hizo así (gesto de apuntar) con un arma de mentira?".

En desacuerdo con la opinión de Iglesias, Listorti acotó: "Eso es un montón. Le gente de bien no sale a la calle a apuntar a la gente con un arma de juguete". Sin embargo, Fernanda relativizó el episodio con una llamativa comparación: "Y la gente de bien levanta la caca de su perro de la calle...".

Al escucharla, Dumas irrumpió sin disimular su bronca: "No, Fer. Les encontraron cosas. Hubo otra denuncia. ¿Y qué tiene que ver la policía con esto? Fer, disculpame, pero estamos hablando de una persona que llega del trabajo a su casa y dos pendejos, porque están aburridos, la apuntan con un arma. Estamos hablando de cuidar a la gente buena".

"A mí qué me importa cómo es la denuncia, son dos tipos que si el arma era de verdad le disparaban, y ella hizo lo que pudo", planteó y añadió: "No está bueno defenderlos: 'Y bueno, el arma era de mentira'. Porque le estamos dando 30.000 ideas a 40 pendejos que están aburridos a que salgan con un arma de mentir, y no está bueno... Hay que pasar por esa situación, tener un pibe que te apunta".

"Y no es ingenuo que el arma sea de mentira. No es una pavada. Los que salen a robar de verdad saben que si te enganchan con un arma de mentira podés robar y tener mucha menos pena. ¡Es una locura!", exclamó.

