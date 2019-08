Además, el precandidato a presidente del Frente de Todos utilizó parte de los datos del informe que elaboró el FMI como base para asegurar que la crisis económica actual es comparable con la que atravesó el país en el 2002.

"En el informe del FMI dice que, cuando concluya el año, las reservas del Banco Central pueden ser 11 mil millones de dólares. Macri nos deja tantas reservas como las que nos dejó la crisis del 2001/2002", aseguró Fernández.

Alberto-Fernández-habló-de-Cristobal-López-página-17.jpg

"Pero, además, la crisis de 2001/2002 generó una devaluación del 300 por ciento y es lo mismo que generó Macri. Macri en tres años nos hizo una crisis financiera como la del 2001/2002 con un agravante, que aquella crisis generó una retracción económica muy grande pero no generó inflación y Macri sí. Hay que tener una gran habilidad para generar semejante desastre", agregó el ex jefe de Gabinete.

Citando una vez más al ex presidente Raúl Alfonsín, Fernández habló de la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad para no dejar desamparados a quienes están afuera del sistema social".

Durante la entrevista también habló sobre la irresponsabilidad que implica utilizar las redes sociales para instalar las fake news que sobre él circularon en los últimos días, una de las cuáles decía que padecía una supuesta enfermedad.

"Ellos no miden las consecuencias de eso, porque me llamó mi hijo. Son ellos, (Jaime) Durán Barba y (Marcos) Peña, los que sacan a circular que no soy profesor de la Facultad, son ellos los que sacan a circular que tengo un cáncer de pulmón. La política no es marketing, es política. Yo siempre discuto políticas, no cuestiones personales", cerró el precandidato a presidente a una semana de las PASO.

Para el Gobierno son declaraciones irresponsables

Desde el Gobierno consideraron que las declaraciones de Alberto Fernández son “extremadamente irresponsable".

En declaraciones radiales el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, salió al cruce del candidato a presidente del Frente de Todos. "Primero, no es cierto, no hay ningún faltante de vacunas, absolutamente. Es mentira", recalcó el funcionario nacional.

Y agregó: "Y lo del HIV también es mentira. Tenemos 60 mil pacientes con VIH SIDA tratados por la Secretaría de Gobierno. Pero más allá de la cuestión puntual, que no es cierta, lo que me parece escandaloso es que se utilicen estas cosas, que solo alarman a la población con un tema tan sensible, como tema de campaña. Me parece deleznable", dijo.

LEÉ MÁS

El patrimonio personal de Macri creció en un 51%

Pese al operativo de seguridad hubo otro incidente en la Expo Rural de Palermo