Fernández: "Cristina no es Perón ni yo soy Cámpora"

Sobre la propuesta de la ex mandataria de situarse como vice en la fórmula de Unidad Ciudadana, Alberto F. aseguró que “fue sorpresiva”, considerando que la ex presidenta “tenía todas las condiciones para llegar a la presidencia y competir. Esto fue sorpresivo porque no lo esperaba. Pero habla muy bien de Cristina”. “Cuando tuve diferencias con ella, me fui; cuando tuve que criticarla, la critiqué; y cuando tuve que reencontrarme, me reencontré”, señaló Fernández, precisando que con Cristina han “tenido muchas diferencias”, pero que “gracias a Dios nos pudimos reencontrar en el afecto”.