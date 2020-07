Fernández escuchó a legisladores de Juntos por el Cambio

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó este lunes una videollamada con los diputados y senadores de Juntos por el Cambio con el objetivo de consensuar lo que vendrá después de la pandemia. Primero escuchó a la oposición , luego a los suyos y cerró con una pregunta: “¿Cómo se construye confianza si me levanto una mañana y quieren vincular a mi vicepresidenta con un crimen?” .

Y remarcó sus diferencias con la oposición: “Nosotros no podemos pasar por alto que le dicen a la gente que la tenemos encerrada. El pico fue después del 20 de junio. El 9 de julio lo volví a ver... y es un llamado a la reflexión”, consideró sobre lo que escuchó en los medios, las redes sociales y la convocatoria al banderazo en el Día de la Independencia, una propuesta movilizada desde el seno de Juntos por el Cambio.

En la conversación anticipó que desde el Gobierno se está diseñando un plan para reactivar la economía pospandemia y que ese proyecto se enviará al Congreso. Desde Olivos, el Jefe de Estado estuvo acompañado por Sergio Massa (Presidente de la Cámara de Diputados) y Máximo Kirchner (Presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos).

La videollamada empezó 40 minutos después de lo y, según publicó Infobae, el radical Luis Naidenoff comenzó por el lado de la oposición y destacó que por primera vez el Presidente aceptara reunirse con Juntos por el Cambio. Además, consideró “oportuna” la charla y señaló que “la confianza” es el principal gesto a mostrar en un país atravesado por una profunda grieta social y política.

Por los diputados, Cristian Ritondo también habló de compromiso y de la necesaria recuperación económica y social de la Argentina. En ese sentido destacó que habrá que conformar el Consejo Económico Social e impulsar una agenda propia para salir de la crisis actual que incluye pérdida de empleos en el sector privado.

En sintonía con lo que pregona Sergio Massa, Ritondo destacó el proyecto de moratoria impositiva además de las políticas activas y fiscales para reactivar la producción. “No tenemos que confrontar. No andamos con pala para abrir ninguna brecha”, repitió el diputado.

Alfredo Cornejo, quien es diputado pero además presidente del Comité Nacional de la UCR, planteó: “No tenemos que cogobernar”. Pero pidió políticas sanitarias a la par de salida económica, premiar con crédito a quienes estén al día con el pago de impuestos frente a los que serán beneficiados con una moratoria y dar una “buena señal fiscal de relación con las provincias”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau tuvo su lugar en la conversación como vicepresidente del Senado. Subrayó su planteo de mantener “un debate franco”. En materia económica dio un crudo análisis de la situación actual: remarcó que la pospandemia será con 50% de pobreza y dos dígitos de desempleo.

El Diputado Máximo Kirchner también se mostró agradecido y destacó el gesto del Presidente para dialogar con la oposición, pero apuntó que “no sucedió en el gobierno anterior”.

El cierre de la llamada estuvo a cargo del Presidente que sobre el manto de sospecha que se sembró mediáticamente sobre Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad y consideró: "No se puede confiar si alguien muere y en un momento se convierte en una víctima de mi vicepresidente, es difícil construir confianza desde allí. Se construye sin hipocresías y honestamente. Me dolió vivir eso esta semana, respetémonos”, pidió tras más de una hora y media de intercambios.

"Solo soy un paso en la historia, otro me sucederá después. Tenemos que trabajar en un destino común, podemos hacerlo”, concluyó el Presidente con sus interlocutores.