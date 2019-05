Fernández compartió un desayuno con la gobernadora santacruceña y su gabinete en Río Gallegos, donde también participó de una charla política, en lo que fue su primera actividad de la campaña desde que la senadora Cristina Kirchner anunció la fórmula el sábado pasado.

La gobernadora y el precandidato presidencial se reunieron en el que fuera el despacho de Néstor Kirchner durante su período como gobernador de la provincia 1991-2003, confirmaron fuentes del Ejecutivo de Santa Cruz.

Embed

"Santa Cruz tiene la suerte de tener una gobernadora como Alicia, siempre quisiera tenerla en mi equipo, es una trabajadora incansable y lo demostró como Ministra de Desarrollo Social cuando compartimos gabinete con Néstor", dijo Fernández.

"Para mí Santa Cruz no es cualquier provincia. Es la tierra de Néstor", afirmó el ex funcionario kirchnerista, que más tarde visitó el mausoleo del ex presidente, muerto el 27 de octubre del 2010.

El cofundador del primigenio Grupo Calafate, el embrión de lo que después se convirtió en el proyecto nacional del kirchnerismo, hizo un llamado al peronismo enrolado en Alternativa Federal para que compita en la interna del PJ junto al PJ y Unidad Ciudadana.

"Ojalá que podamos entender que tenemos que estar todos juntos en el mismo espacio. Si no nos ponemos de acuerdo, vayamos a una PASO y dejemos que la gente decida", analizó, y agregó: "Ojalá que vengan. Son bien recibidos".

LEÉ MÁS

Tras el sacudón Fernández-Fernández, Lavagna confirmó su candidatura a Presidente

Gobierno: la fórmula Fernandez-Cristina "subestima a los argentinos"