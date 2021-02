Feroz ataque a madre de una diputada para robarle el automóvil

El auto luego fue encontrado chocado contra un poste de luz en la zona de Tres de Febrero, añadieron las fuentes. Ayer la mujer asaltada contó al canal Todo Noticias que “estoy toda dolorida de los golpes luego de la caída” tras el robo de su vehículo, cometido por delincuentes que con los que mantuvo un “forcejeo” hasta que le sacaron las llaves y la tiraron. “Los dos asaltantes me zamarrearon toda. Yo soy de mirar para todo lados pero no vi nada. Los delincuentes estaban armados y no advertí el robo”, agregó.