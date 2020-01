Figueroa-Algañaras les "pintó" la cara a todos

Es que sin la presencia de la dupla más ganadora de la travesía Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, -aunque el primero si está presente pero con su hijo Damián como compañero- y también ausentes los hermanos Franco y Dardo Balboa, la carrera está abierta y en el arranque impusieron su nombre en el K2 Seniors Marcos Figueroa y Julián Algañaras del Club Naútico Luis Piedra Buena de Carmen de Patagones, superando en un disputado sprint final al binomio de Concepción del Uruguay, los hermanos Rodrigo y Mauricio Caffa, completando el podio la embarcación del "Piri" Pinta y su hijo Néstor Damián.

El bote ganador empleó en cubrir los 48 kilómetros 2h4m15s85/100. Hoy, a las 13, desde el mismo punto de arribo, se iniciará la segunda etapa de 46,7 kilómetros hasta Puente Paso Córdoba en General Roca.

En K1 el triunfo fue para el español Walter Bouzan, inesperado participante en esta división en la que se anotó debido a que su compañero con el que iba correr en el K2, el también ibérico Álvaro Fiuza, tuvo que regresar a su país porque su pasaporte estaba vencido. El segundo puesto fue para Facundo Lucero del Club Náutico La Ribera, de Viedma y tercero arribó Mario Rosas de Ceppron.

“La Regata es larga, esto recién comienza. Nos costó, somos tres botes fuertes. Haberle ganado a Pinta es básicamente la esperanza de que se puede llegar”. Julián Algañaras. Ganador junto a Marcos Figueroa, en la primera etapa de la Regata.

Finalmente fueron 150 los botes que empezaron la competencia. Pinta ganador junto a Mozzicafreddo de la última regata (son los más ganadores con 14 victorias juntos y una más cada uno por separado) no tenía pensado correr esta edición por razones familiares. Pero ante la insistencia de su hijo se anotó y su experiencia se notó encabezando la competencia en algunos tramos del río e incluso, pasando los 20 kilómetros buscó escaparse haciendo un gran desgaste en busca de una ventaja que nunca pudo establecer.

“Venia con la idea de competir en K2 y se me trastocaron todos los planes. Así que tuve que resetear, cambiar el chip de la cabeza y empezar de nuevo”.Walter Bouzan. El inesperado ganador en K1 ante la baja de su compañero en K2.

Los tres botes se mantuvieron tirando firme a lo largo de todo el desarrollo y sobre el cierre, pese a que los finalmente ganadores no venían bien ubicados para el remate, lograron meter un buen cambio de ritmo para quedarse con le etapa, por centímetros. Pascual Orellana-Fermín Buchara (Asociación Italiana) y la dupla de Ceppron Mauro Gaona-José Caliani, terminaron cuarto y quinto, respectivamente. Otros neuquinos que lideran son Martín Oxquetaux-Lautaro Valentinis (Ceppron), en K2 Juniors; Macelo Herrera-Daniel Jure (Cepron), en K2 Caballeros Travesía C y Marco Pruccoli-Andrea Orellana (Asociación La Ribera), en K2 Travesía Mixto B.

Cerca de mil personas presenciaron el arribo de los palistas y también hubo mucha gente en la partida en Senillosa, con lo cual la regata ahora si puede presumir que es la más larga del mundo y es interprovincial, ya que desde el año 2015 no surcaba las aguas del Limay.

Expectativas, tecnología y reconocimientos

Fermín Buchara

“Como todo regata el primero es llegar. Las expectativas son más altas a medida que van pasando los días, uno va tomando distancia y siempre busca estar adelante”.

Chip electrónico

Una de las novedades que va a presentar la regata es que cada competidor tendrá un chip para registrar el tiempo.

Homenaje

Previo a la largada de la Regata que se realizó en el Balneario Los Mimbres de Senillosa se homenajeó a los ganadores de la primera Regata del río Negro en el año 1965 Oscar Roza-Oscar Focarazzo, cuya primera etapa lleva el nombre de la dupla.

Pascual Orellana

“El recibimiento y el aplauso me hizo erizar la piel. No pensaba correr, porque tuve un accidente doméstico que me afectó una costilla y no pude entrenar veinte días. Por suerte Fermín con el que tengo una amistad me tiro una piola” (foto derecha).

La gente acompañó

Tanto en Senillosa como en el Paseo de la Costa la gente se sumó al espectaculo de la regata dejando por momento las reposeras y el mate para ir a alentar a los palistas.