Fijaron fecha para el nuevo juicio por abuso contra Focaccia

El abogado representante de Focaccia, Juan Coto, hizo el pedido de sobreseímiento basado en el vencimiento de los plazos ya que se cumplirían los tres años previstos para su realización. Sin embargo, el atraso de la causa estuvo vinculada con la pandemia de coronavirus y, de forma excepcional, se estableció una prórroga de la causa de cinco meses, que vence el próximo 22 de febrero.

La medida fue celebrada por la abogada querellante Nadia Kubatov, quien destacó que le decisión le produjo "mucha tranquilidad y mucha alegría porque es algo que veníamos peleando hace mucho tiempo".

focaccia.jpg La Colectiva Feminista La Revuelta acompañó las audiencias y escrachó al acusado en el Poder Judicial. Facebook La Revuelta

"Por suerte, no solamente se rechazó el pedido de sobreseimiento sino que le dijeron al defensor que no podía volver a pedirlo. Se puso un límite a esa estrategia porque era indebidamente dilatoria. Le guste o no le guste a la defensa, este caso dura tres años y cinco meses", destacó Kubatov.

Focaccia había sido acusado en septiembre de 2017 por abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante a raíz de la denuncia de dos mujeres, una de ellas menor de edad al momento de los abusos.

Los abusos que se le adjudican a Focaccia ocurrieron entre 2014 y 2016 durante las consultas médicas en su consultorio y cuando una de las víctimas era adolescente. Focaccia será juzgado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.

Esta no es la primera vez que el médico es juzgado por abuso. En 2009 una joven denunció haber sido abusada sexualmente por Focaccia durante un examen ginecológico. Sin embargo, en 2011 el tribunal conformado por los magistrados Andrés Repetto, Luis María Fernández y Héctor Dedominichi confirmó su sobreseimiento de la causa.