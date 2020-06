Filial neuquina del Huevo Acuña ayuda a merenderos

“Hay gente que colaboró no sólo comprando una pizza sino también con ropa y alimentos. Desde Cutral Co me llamaron también para colaborar con dinero efectivo. Nosotros apadrinamos el comedor comunitario El Chacay. Antes de la pandemia cuarenta chicos iban a comer allí todos los días y hoy tienen trescientos. No la están pasando muy bien como tampoco en el merendero de Parque Industrial. Así que, qué mejor en estos momentos tan difíciles poder colaborar con ellos. Estamos para ayudar”, resaltó el dirigente.

Embed

“Tenemos un grupo de trabajo de unas diez personas, pero obviamente, la filial cuenta con muchísima gente no solo de Neuquén Capital. Nos surgió la idea de hacer esta movida y pusimos en marcha la propuesta que vamos a estar realizando mañana y el sábado. Los pedidos se ordenan únicamente por teléfono y el método de entrega será por delivery, respetando todos los protocolos de seguridad e higiene necesarios y fundamentales”, explicó Chávez. Los interesados podrán contactarse a los siguientes contactos (0299) 155049690 y 155680062.

“Nosotros hicimos una refundación de la filial Federico Sacchi que se disolvió y por idea del vicepresidente, Emiliano Martín decidimos cambiarle el nombre. Le pusimos Marcos Acuña, el primer neuquino que salió campeón con Racing. Me comuniqué con él, no tuvo problemas e incluso nos acompañó en una cena que hicimos para homenajearlo. Un chico de una gran humildad que siempre está al tanto de lo que hacemos”, destacó Chávez.

Juega el Huevo

Luego de la reanudación la semana pasada de Liga Portuguesa de fútbol, el Sporting de Lisboa del zapalino Marcos Acuña, se medirá mañana viernes a las 17:15 con Paços Ferreira -por la 26° fecha- en busca de su primera victoria tras el parate ya que viene de empatar 2 a 2 con a Vitória Guimarães. El Sporting se ubica en la cuarta posición con 43 puntos a 20 del líder Porto que suma 53.

LEÉ MÁS

Acuña volvió y participó del primer gol de Sporting

Acuña y Messi se sumaron a la campaña contra el racismo