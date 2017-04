Filmó cuando mató a un hombre y lo subió a la web

Stephens subió a Facebook un video en el que de un tiro acabó con la vida de Robert Godwin, a quien eligió al azar, mientras que en otros videos en la red social aseguraba haber matado a 15 personas e iba a seguir con los asesinatos debido a un despecho amoroso. “Nuestro objetivo es encontrar al sospechoso antes de que cometa otro crimen”, dijo Williams, quien pidió la colaboración ciudadana para dar con el paradero del Stephen y aseguró que la Policía amplió el radio de búsqueda de Ohio a otros estados cercanos, como Pensilvania, Indiana, Michigan e incluso Nueva York.

“Somos optimistas”, dijo el agente Stephen Anthony del FBI, que también se sumó a la búsqueda. Sobre lo que el asesino dijo acerca de otros crímenes que cometió, Williams explicó que por el momento no hay evidencias “que apunten a que haya más víctimas”. Stephens tiene 37 años y había escrito en su Facebook que quería matar. Y culpaba a su ex novia, a quien identifica como Joy Lane, de las atrocidades que planeaba cometer. En el video puede verse cómo va en su auto diciendo: “Encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo”. Acto seguido se baja y le dice a Godwin que pronuncie el nombre “Joy Lane” porque “ella es la razón de lo que está a punto” de pasarle. La víctima le dice que no sabe de qué habla y Stephens le dispara a corta distancia y lo mata.

“Llegué a un punto límite, estoy metido en la mierda del asesinato. Facebook, tenés cuatro minutos para decirme por qué no debería estar condenado a muerte”.Steve Stephens. Lo que el asesino publicó en su muro antes de matar

74 años tenía Robert Godwin, el hombre asesinado.

El anciano, que tenía nueve hijos y 14 nietos, venía caminando plácidamente por las calles del barrio de Glenville, Cleveland, sin imaginarse que un loco le dispararía en la cabeza.

Conmover al asesino, la táctica

El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, le pidió públicamente a Stephens que se entregue a la policía y no “cause daño a nadie. Si tiene algún problema podemos conversarlo”, señaló Jackson. En el video que concluye con el crimen del anciano, Stephens dijo que estaba en una crisis emocional por una mujer y después afirmó haber matado a más de 12 personas. El jefe de la policía de Cleveland, Calvin Williams, dijo que conversaron con parientes y amigos de Stephens, quien trabajaba en Beech Brook, una agencia de salud del comportamiento con sede en Pepper Pike, cerca de Cleveland. “Estamos conmocionados y horrorizados, y no sabemos más”, indicó la portavoz de la agencia, Nancy Kortemeyer. “Esperamos y oramos por que lo arresten lo más pronto posible; confiamos y oramos por una solución con celeridad”, agregó Kortemeyer. Por el momento, no se sabe con exactitud qué hacía Steve Stephens en su trabajo para esta agencia de salud, que este año dio servicio a más de 18.000 niños y familias.