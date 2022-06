Filoso comentario de Morena Rial contra la ex de su papá: "Ella tiene..."

Incluso Yanina Latorre disparó sin vueltas que el vínculo entre ellos “es potente” y que data de marzo, pero que hace años vienen dando. “Lo saben todas las amigas, es como una relación de amantazgo la que tienen mientras ambos estaban en pareja o no”, acotó la panelista de América.

La noticia tomó tanta dimensión que quien tomó la posta fue la hija del periodista y futura mamá, Morena Rial que sin pelos en la lengua apuntó contra Pereiro.

En diálogo con Polino auténtico, la influencer defendió a su padre y le tiró un palo filoso a Romina: “Yo a mi papá le pregunté por Josefina porque todos me mandaron mensajes, y el me dijo que era un amiga ¡Y está bien! ¡Como Romina puede tener amigos, él puede tener amigas”.

Con esas palabras, More dio a entender que conoce de primera mano de un presente íntimo de Pereiro. Además, la joven Rial no ocultó su escasa relación con la nutricionista: “Yo no me hablo con ella, pero tampoco cuando estaba con mi papá”.

Pese a que More no confirmó el romance de su papá con Pouso dejó en claro que no conoce a la periodista pero aclaró: "Lo que a mi papá le haga feliz estoy contenta. Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande", lanzó la influencer cuando le consultaron sobre la relación de su padre.