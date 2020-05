Luego de que un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) diera positivos por el COVID-19, cuatro reclusos presentaron síntomas compatibles con el virus. Ese fue el principal detonante del motín del 24 de abril, en el que los presos exigían: "No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida".