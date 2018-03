En la autovía norte se genera una gran congestión vehicular en la unión con la Ruta 22, donde se todos confluyen en la báscula de Senillosa. Hay demoras de casi una hora y media para llegar del centro neuquina hasta esa zona.

El coordinador de la Dirección de Tránsito, Mauricio Mansilla, aseguró que desde horas tempranas circulan unos 40 vehículos por minutos en dirección al oeste de la provincia a la altura de Senillosa.

"No hay congestión, hay transito lento porque hay un gran cúmulo de vehículos. De 37 a 40 vehículos por minuto pasan por la bascula. Pedimos paciencia y precaución y que no se adelanten por vías no habilitadas ni por la doble línea amarilla", sostuvo Mansilla en diálogo con LU5.

éxodo-finde-nico-tamborindegui.jpg Gentileza Nicolás Tamborindegui

Dijo que desde ayer están trabajando en materia de seguridad vial en toda la provincia, con las patrullas de camino, a la salida del puente, en la autovía norte entre Pluspetrol y el puente aéreo de la Ruta 22, sumados a los puestos fijos en Neuquén y Centenario.

"Hay que ser solidarios con el otro y no hay que ser tan ansiosos y llegar buen a destino. Tenemos que resguardar la integridad de la gente que vive en China Muerta o Arroyito que cruza la calzada porque en ese afán de llegar, que tarden media hora más pero que lleguen bien", agregó.