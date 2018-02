La solicitud la hizo ante el juez Claudio Bonadio, a cargo de la denuncia por la cual pesa un pedido de desafuero de la actual senadora nacional y por la cual se ordenó la detención de algunos de los involucrados.

En diciembre, el magristrado procesó con prisión preventiva a la ex mandataria y pidió su inminente desafuero al Senado de la Nación. Además, ordenóla detención del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el piquetero Luis D'Elía, el ex canciller Héctor Timerman, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Cristina es investigada por intentar favorecer a ex funcionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad de un ataque terrorista. La causa se inició con la denuncia de Alberto Nismann y se reactivó luego de conocerse una conversación del ex canciller Héctor Timerman con un directivo de la AMIA.

