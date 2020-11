Flavio, tras el cruce con Donda: "No sabía ni quién era"

Tras lo ocurrido, el intérprete habló de lo ocurrido y aseguró que desconocía por completo a la ex diputada.

"Yo no sabía quién era. Soy muy colgado. Cuando empezó a contar su historia de vida me pegó y pensé que era hija de desaparecidos. Cuando empezamos a hablar en la mesa ahí me di cuenta que ocupaba un cargo político", reveló Mendoza.

En tanto, aprovechó la oportunidad para señalar que fue lo que más le molestó de los dichos de la funcionaria, que lo sacaron por completo. "Se reía todo el tiempo. Lo que más me dolió es que dijo que la albañilería no estaba permitida cuando conté el caso de mi bailarín, que hace esos trabajos para darle de comer a su hijo", dijo y siguió: "Después se justificaba diciendo que mi reclamo era para el Gobierno de la Ciudad y no para Nación; lo único que me quedó claro es que hay una gran división. Se van a tener que unir si queremos salir adelante. Necesitamos que haya un poco de honestidad de la gente que nos gobierna".