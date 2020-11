Flor Bertotti contó que en su casa no se ve Floricienta

La llegada de Floricienta a las tardes de Telefe provocó que grandes y chicos se encontrarán en la hora de la merienda, con el único objetivo de disfrutar de la exitosa historia de Cris Morena. Esto no parece ocurrir en la casa de la protagonista, Florencia Bertotti, quien confesó que su hijo (fruto de su relación con Guido Kaczka), no ve la ficción.

"Floricienta está muy presente en la gente. Antes de enterarme del regreso del programa la gente me escribía y me contaban que lo miraban por YouTube... Me encantaría hacer algo presencial, al público le gustaría. Se volverían a unir generaciones en un lindo encuentro. Ojalá se pueda concretar más adelante", contó la actriz en diálogo con el ciclo Mientras tanto de Mucha Radio (89.5), sobre la gran repercusión que tiene el antiguo programa.

Hablando sobre la unión de dos generaciones, Bertotti aclaró que eso no ocurre en su casa, ya que su hijo Romeo, no es de ver la novela. "Mi hijo no ve Floricienta. El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, zoom... No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver tele", relató.

A-Floricienta-Bertoti.jpg

Teniendo en cuenta la guerra que existió entre ella y la propia Cris Morena a raíz de la producción de Niní (ficción de la actriz que fue acusada de plagio por parte de la famosa productora infatojuvenil), muchos interpretaron que la razón tenía que estar relacionado a ello ya que a la actriz le trae un mal recuerdo, por lo que Florencia contó: "Pero a él le gustó la novela y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa".