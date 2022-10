Flor Peña confesó en tevé que es lo que mejor cocina

Ante la incredulidad del chef y de sus coequipers, la actriz aseguró que no solo sabe hacerlo sino que se desenpeña muy bien en la cocina. Donato quiso saber cuál es su especialidad, algo que le costó responder por las bromas de todos los que participaban en la charla. "Yo cocino, ¿pero me van a dejar contestar o me van a hacer bullying?, lo que mejor hago son cosas agridulces", los interrumplió Flor.

"Soy muy de la suprema a la Maryland, me gusta la banana frita, la salsa de peras que las hago yo caseras, igual cocino, soy muy creativa en la cocina pero no tengo tiempo... Sé que soy muy buena como cocinera, pero sueno y doy como descreída, pero les aseguro que soy muy buena cocinera", explicó la conductora. "Ah, muy ochentoso" , calificó el plato Diego Ramos en tono burlón.

Entonces Flor relató una divertida anécdota familiar, que incluye a sus hijos Felipe, Juan y Tomás. "A los chicos una vez les cocine y me dijeron: 'que rico esto'. Les dije: 'lo cociné yo'. Y me dijeron: 'dale má... En serio'. No me creían que lo había cocinado yo", confesó.

Flor Peña contó cuál es su especialidad como cocinera.mp4 En LPA, Flor Peña reveló qué es lo que mejor le sale en la cocina.

Sus hijos no son los únicos que descreen de que Flor cocine. Muy cómodo en su papel de entrevistado- entrevistador, Donato le preguntó "¿vos probaste?" a Diego Ramos, que es un gran amigo de la actriz. La respuesta del protagonista de Sex fue contundente: "No es que probé... ¡La conozco! No, no no... Meses de vacaciones...Vivimos juntos... Nunca un sandwich, nada...", dijo, entre risas de sus compañeros y el fingido enojo de Flor, que aseguró que no lo hace porque ella está "para las grandes ligas".