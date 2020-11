Flor Peña debuta: "La verdad, me la estoy jugando"

En tanto, la instagramer Karina Gao buscará captar la atención de la audiencia con recetas gastronómicas.

“No soy todo el tiempo graciosa”

Si bien Peña tiene una rica experiencia en la pantalla chica, sostuvo que para ella es un gran desafío presentar noticias. “La verdad es que me la estoy jugando y, como todo, es riesgoso”, planteó la actriz en diálogo con Infobae.

“Un poco esto lo ensayé cuando reemplacé a Vero Lozano (en Cortá por Lozano, este verano). En el canal sabían que yo podía conducir con Marley, pero era diferente ponerme frente a un magazine con muchos matices. Y vimos que podía hablar de cosas muy trágicas y serias, y de repente pasar a una entrevista divertida. Yo no soy todo el tiempo graciosa, ni todo el tiempo seria. Es interesante que eso esté plasmado en un programa distinto donde soy yo: Florencia”, remarcó.

“Hay que bajar los decibeles de confrontación”

En medio del raid mediático para promocionar Flor de equipo, Florencia Peña habló del gobierno de Alberto Fernández y la actualidad política y social de la Argentina. “Creo que es un momento para bajar los decibeles de confrontación. Siento que estamos con un nivel de confrontación que no construye.

Es un momento complejo del mundo. En la Argentina se tiende a pensar que los problemas son únicamente argentinos y particularmente de este Gobierno, que asumió en un momento fatal donde prácticamente se paralizó nuestra economía. No hay un solo país en donde no haya bajado (la actividad económica) en términos de pandemia; están haciendo lo que se puede. Creo que es un momento para estar tranquilos, pasar esto lo mejor posible y tratar de que nosotros, como país, podamos pensar en cómo seguimos”, sostuvo la actriz en una nota con el portal Telshow.

“La verdad es que nadie nació sabiendo cómo afrontar un problema semejante. Tenemos que saber que hay algo que nos tiene que unir. Tenemos que tratar de tener la menor cantidad de muertes, porque de eso no se vuelve”, remarcó.

“Yo respeto las opiniones: no me gustan las agresiones, no agredo a nadie por cuestiones políticas. Convivo en mi vida con un montón de gente que no piensa como yo. Me parece que tranquilamente podemos convivir con las diferencias y la diversidad”, subrayó.

LAM apuesta a la vuelta de Yanina y al debut de Karina

Para competir con la llegada de Flor de equipo a la pantalla de Telefe, Los ángeles de la mañana (El Trece) tratará de llamar la atención del público con elregreso de Yanina Latorre al ciclo, luego de estar aislada por los episodios de coronavirus en su familia y el escándalo de su hija Lola, que fue a una fiesta clandestina y la suspendieron dos semanas del Cantando.

Además, Karina “La Princesita” debutará como panelista. “Yanina me dice ‘amo que venga La Princesita’. No le creo mucho. ¿En algún momento se habían matado con Karina o yo estoy loco?”, preguntó De Brito, anticipando un posible cruce en vivo entre sus angelitas.