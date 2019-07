Minutos antes, Ángel de Brito le preguntó qué le había pasado antes de bailar, porque cuando se la cruzó un un pasillo "estaba medio llorando". "Si, tenía mucho miedo de esta coreografía. Siento que se está tornando un poquito más difícil para los que no somos bailarines. Yo tenía miedo de no poder cumplir con la expectativas", reconoció la estrella de Siddhartha.

Luego de que De Brito valorara su trabajo y le aconsejara que venza sus miedos o pudores a la hora de representar un personaje sexy para pisar la pista con más seguridad la pista, Pampita también la llenó de elogios al destacar: "Me gusta verla haciendo otras cosas. Es una experiencia que le va a servir en su carrera. Me olvidé de 'la Princesita' y vi a Karina, la artista. Fue una linda sorpresa". Pero sin dudas, fueron las palabras de Peña, las que tocaron el punto más sensible.

"Confiá en vos Karina porque sos una bomba, sos una hermosa cantante y una mujer con una gran potencia, dejala salir", remarcó la jurado, mientras Karina no paraba de llorar, cada vez más emocionada, abrazada a su compañero.

"Esto de haber aceptado la propuesta de Flavio para estar en Siddhartha, fue el primer escalón para animarme a empezar a ir para arriba", dijo Karina, agradecida, con la voz quebrada. Y gracias a haber aceptado lo de Flavio, acepté a venir acá (por Showmatch). Flavio me dio un empujón para que me animara a hacer cosas que tenía ganas de hacer, pero que no creía que las iba a hacer", agregó y comenzó a hablar, a corazón abierto, sobre sus inseguridades.

"Esto es una etapa linda, hay un antes y un después de haber pisado esta pista. Ojalá que podamos incentivar a todas las mujeres con esto de animarse, de decir 'okey, tengo ganas de hacer esto, lo hago. Enfrento estos miedos del ridículo, a lo que van a decir y de acá en adelante va a haber una mujer más fuerte'. Eso es lo que yo pretendo buscar y lo que pretendí al haber aceptado tanto la propuesta de Flavio, como estar acá en el Bailando", explicó La Princesita.

"Chocarse con esos miedos, es muy fuerte, pero estas lágrimas son de felicidad", aseguróla artista, que tiempo atrás la Karina reveló que fue abusada cuando era chica y que fue víctima de bullying durante su adolescencia.

Tras la intervención de Marcelo Polino (que cortó el momento emotivo para reflotar el entredicho por un camarín que tuvo Karina con Pedo Alfonso) y los elogios del BAR, la pareja de "La Princesita" consiguió 25 puntos en total.