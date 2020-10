Flor Peña y una polémica publicidad por el Día de la Madre

Ante la repercusión que generó la publicidad, Flor Peña emitió un comunicado cuestionando el aviso y advirtiendo que su imagen fue usada sin de manera errónea sin su consentimiento.

"Lamento el aviso de la empresa Iberia en el día de la fecha , ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento”, comenzó la conductora con su descargo. “Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto. Pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría; por lo cual, dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización. Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar. Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo”, remarcó.

Tras el descargo de la actriz, la empresa publicó un comunicado de prensa, en el que se indicó: “Deseamos aclarar que se trata de un mensaje de Iberia Hogar y no de Florencia Peña. Nos disculpamos con aquellas personas que se sintieron agredidas con el mensaje. Como industria nacional que fabrica estos productos, siempre estaremos promocionándolo en todas las fechas que brinden oportunidades comerciales, y no por tratarse del Día de la Madre consideramos que es un producto ‘solo para madres’. Creemos que también será un excelente regalo para el Día del Padre, Navidad, o un cumpleaños… Porque conocemos el valor agregado que proporciona a la vida diaria de cualquier persona”.

flor peña aviso (2).jpg El aviso con la imagen de Flor Peña que generó polémica en las redes.

“Quizás hemos pecado al creer que una solución tecnológica a las tareas periódicas pueda ser un regalo; quizás fuimos ingenuos al creer que teníamos derecho, como todas las demás empresas, a promocionar lo que fabricamos en un mes de grandes oportunidades comerciales. Pero de lo que estamos seguros es que nunca quisimos que esto se leyese como un insulto de carácter misógino. Nuestras sinceras disculpas a quien lo interprete de esa manera”, concluyó.

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1315462109690462209 Así promociono este artículo en mi Instagram. Cabe alguna duda sobre mi manera de pensar ? pic.twitter.com/0NhrkUBwnT — Florencia Peña (@Flor_de_P) October 12, 2020

Cabe destacar que a fines de julio Peña compartió en su Instagram una publicidad de la mopa que rezaba: “En casa limpiamos todos”. En la imagen del aviso aparecía ella sosteniendo el producto junto a un hombre.