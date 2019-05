"Me encantó. Me sorprendiste, lo único que no me gustó es que adelantaron un poco el truco, pero para ser una primera vez hubo onda, fue glamorosa, te veo mucho potencial", dijo Ángel de Brito al puntuarla con un 7.

en tanto, Carolina "Pampita" Ardohain felicitó al equipo por la coreo y destacó la labor de Florencia. "Nunca hubiera pensando que bailaba así de bien. Estuvieron súper elegantes, precisos. Para mí es un puntaje perfecto" (10).

En sintonía, Florencia Peña sumó: "Sos una grata sorpresa. Tenés un oído increíble, es muy lindo verte bailar. Sos muy elegante bailando, tenés todo para crecer. Y muy sorprendente, me gustó mucho" (voto secreto).

Por último, Marcelo Polino agregó: "Para mí no fue sorpresa porque yo lo intuía, estuviste exacta todo el tiempo, la coreo divina, va la máxima nota de esta ronda" (5).

Marcelo Tinelli decidió entonces pedir el BAR para conocer su opinión, y los elogios continuaron. Flavio Mendoza y Laura Fidalgo la felicitaron y le sumaron un punto cada uno, mientras que Aníbal pachano aplaudió también y sumó uno más, dándole a la pareja un total de 25 puntos.

Feliz por haber cerrado una performance impecable, la actriz se animó a terminar el programa cantando el éxito de Damas Gratis, "Me vas a extrañar". Sin embargo, al comenzar a entonar la canción se dio cuenta que hubo un error con la letra.

Aunque comenzó a reírse de la situación, su cara de incomodidad lo dijo todo: "¡Me cambiaron la letra!", exclamó.

A pesar de todo, divertida y con buen humor, como toda buena artista continuó su show al ritmo de las palmas y baile junto a su partenaire.

