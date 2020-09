Flor Vigna blanqueó sus encuentros con Nicolás Occhiato

"Sí, con Nico nos estamos viendo ahora. Obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos", reconoció la ex capitana de Combate. "En un momento dijimos: ‘Si no somos novios, no somos nada’. Pero realmente nos extrañamos mucho. Nos contamos todos los problemas, somos los mejores amigos el uno del otro, por eso no podemos reducirlo solo a lo romántico solo porque en un momento no éramos compatibles", explicó.

"Un día decidimos dar un paso al costado, pero después pasó algo familiar en la de cada de uno, nos lo contamos y, ahora que se puede, de vez en cuando nos vemos, pero no estamos en una relación. Eso lo dirá el tiempo", agregó.

"Tratamos de dejar fluir. A mí no me sale tener una mente tan liberal, pero sí es cierto que estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Por ahí nos juntamos y no termina en la cama. Todo bien con que termine en la cama, pero todo lo otro le gana a eso", aclaró. "Lo amo muchísimo y lo conozco como pareja. Me encantaría que si de repente salgo con otra persona, siga siendo mi amigo, porque es muy importante para mí", remarcó.