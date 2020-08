Flor Vigna coquetea con Nico Occhiato: "Nos queremos, el tiempo dirá"

Ya la semana pasada Ángel de Brito había compartido en Twitter dos fotos en las que Flor y Nico, casualmente, tenían puesto el mismo buzo. Sin embargo, Vigna aclaró que no había reconciliación con Occhiato. Y ahora, ante los nuevos rumores, volvió a desmentir una segunda chance, aunque dejó claramente una puerta abierta.

vigna y occhieto juntos.png Flor Vigna y Nico Occhiato se muestran con buena onda y reavivan los rumores de romance.

"Me voy a mudar, pero no ahora. Estoy muy contenta porque estoy armando un proyecto, que tengo hace como 5 años y es mi sueño, y encontré una casita, que esta hecha pelota y la estoy rehaciendo para irme a vivir con mis amigos, para hacer cosas artísticas. Si bien Nico no me ayudó con la mudanza, porque no se lo pedí, él es re bueno y podría haberlo hecho. Sí estamos hablando y nos queremos mucho. Lo que no significa una reconciliación. Estamos solos los dos y siempre nos vamos a querer porque somos personas importantes en la vida del otro. Después el tiempo dirá si nos quiere reunir de vuelta como pareja o si no coincidimos. Eso es fluir, como cualquier pareja. Hoy en día no hay ninguna certeza", le dijo al portal Ciudad.

Flor Vigna remarcó que "todavía no hay mudanza, solo estamos pintando y sacando escombros", pero al hablar de su vínculo con Nico Occhiato generó expectativas en sus seguidores: "La posta es que nos queremos, nos hacemos bien y no estamos juntos, pero cuando el otro necesita del otro nos apoyamos .