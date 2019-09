Luego la ex pareja de Nico Ochiatto se metió en la relación de pareja. “Traté de no darle importancia y entender que era un problema de la pareja, de Cabré con su pareja. Creo que él tiene un problema de pareja con todas sus parejas y que es más de él que mío”, aseguró.

Sobre si en un futuro volvería a trabajar con el galán, Vigna fue letal: “Creo que uno nunca tiene que sufrir en un trabajo, que uno se puede esforzar pero sufrir no, porque es tu calidad de vida. Yo puedo postergar mis vacaciones, de hecho hace 5 años que no me voy 10 o 15 días a un lugar, eso es hacer un esfuerzo, pero sufrir no”.

¿Mirando cunas para el niño?

Ángel de Brito publicó en Twitter dos imágenes de Cabré y Laurita en una mueblería junto a Rufina, la hija del actor y la China Suárez. “Cabré y Laurita viendo cunas en Norcenter, con Rufina”, escribió el periodista.

Sin embargo, en Los ángeles de la mañana, la bailarina desmintió su embarazo: “Ni idea de dónde sale. No estoy embarazada. Para nada. Vuelve a pasar lo mismo. Me escribe mi vieja, mi viejo... Tantean a ver qué onda”.