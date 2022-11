Flor Vigna reveló en cinco pasos cuál es la clave de su éxito

En los últimos días, la imagen de su madre llorando emocionada arriba de un escenario se viralizó en todas las redes sociales y demostró todo el trabajo que su hija está haciendo para poder triunfar en el mundo de la música.

"Mi mamá es la que más me vio llorar a mí, entonces, ahora ella lloró arriba del escenario cuando me vio cumplir el sueño. Eso me mata de amor", reveló Flor Vigna cuando le preguntaron por la tierna imagen.

Vigna 2.jpg

“Lo que más me emociona, y por lo que se está haciendo viral el video, es por la emoción de mi mamá, que es la que me banca con esto desde que nací", agregó la bailarina.

"Pero, sobre todo, estamos pasando momentos como más difíciles y es la que me re banca para que yo siga y siga autogestionando todo esto de la música, produciéndolo", explicó.

"Es un momento muy importante, venimos laburando hace tres años con esto. Con esta canción íbamos a salir en marzo, y por distintas cuestiones que pasaron, de bajas y altas, cuestiones familiares que prefiero guardármelas para mí", reveló Flor Vigna, sin dar demasiados detalles.

"Se tuvo que posponer, y recién estamos pudiendo sacarlo en noviembre. Por eso también mi mamá se emociona tanto", cerró la artista.