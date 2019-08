Minutos después, Vigna reveló que el amor entre ambos surgió cuando fueron en una salsera a bailar. "Mati me estaba hacendo reír mucho, Por más que acá se vea tímido, es muy chistoso. Tiene algo muy lindo con todos, que es que sabe identificar lo lindo de vos y te lo potencia, y eso hace bien", advirtió Vigna, con ojos brillosos.

Tras la performance del equipo de la ex Combate, Tinelli aprovechó la ocasión para pedirles que se den un beso frente a las cámaras y hizo todo un show. Facu Mazzei, el partenaire de la participante, se ofreció a cantar "Me haces bien" de Jorge Drexler. "Un beso con música romántica,un beso que espera todo el país"., dijo el Cabezón para convencer a la flamante parejita.

"Hoy no, la semana que viene. Este chico es de muy bajo perfil, me lo estás espantando", señaló Vigna. Pero Tinelli no claudicó y logró su cmetido: "Un buen beso, no un piquito. Se encuentran donde estoy yo y usted se funde en la boca de Mati Napp".

Embed

LEÉ MÁS

Flor Vigna se sinceró y sorprendió en Intrusos

Flor Vigna vs de Brito: revelaciones, mentiras y escándalos