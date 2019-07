Flor Vigna se arrepintió de defender a Juan Darthés

“Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar. Por todo el movimiento (feminista) me enfrenté a una Flor machista. Yo cuando iba a ver a Julio Bocca, salía a la una de la mañana, y me vestía como un chaboncito y esperaba ahí el bondi. Y sentía que como yo esperaba así, si a otra le pasaba algo era porque se vestía diferente y que a mi no me iba a pasar nada porque me vestía como un chabón. Era por prejuicios míos”, agregó.

Embed “Me da mucho desprecio hablar de Juan Darthes”, dijo Florencia Vigna @flor_vigna en la #mesaza de #AlmorzandoConMirtha pic.twitter.com/Ju27mgUsB0 — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) July 28, 2019

Elogios y polémica

En 2018, cuando Vigna estuvo en el programa de Mirtha junto a Darthés, cuestionó a Fardin por su denuncia: “Juan es un compañero excelente, muy caballero, muy cuidadoso y por eso es tan exitoso. Si fuera una actitud que se hubiera dado tantas veces, no hubiera trabajado tanto. Está bueno que las mujeres alcemos nuestra voz, pero también una chica que por un caso mediático... el mundo mediático es muy raro, las intenciones son muy raras. Cualquiera empieza a decir cualquier cosa con tal de tener un minuto”, dijo en esa ocasión.

