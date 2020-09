Flor Vigna y Nico Occhiato, ¿cerca de la reconciliación?

Con toda esta historia detrás, Flor aseguró que le tiene un gran cariño a su ex pareja, y que durante el tiempo se han estado visitando. "No es una reconciliación desde lo amoroso o romántico. Hace un tiempo que tenemos una relación amistosa y nos queremos mucho, nos queremos en nuestras vidas. Quizá hoy no de la forma más romántica, pero nos re apoyamos", contó la influencer a Ciudad.com.

flor-vigna-1.jpg

flor-vigna-2.jpg

En sentido, siguió diciendo: "Nos vemos solo en espacios abiertos y de vez en cuando, no nos vemos siempre. Somos muy amigos, nos queremos mucho. Tal vez en algún momento volvamos a ser pareja o quizás no. Por ahora estamos bien así, viéndonos en una plaza o muy de vez en cuando, y estando para el otro en momentos muy importantes de la vida. Somos muy compañeros, él es una persona muy importante para mí y creo que yo también lo soy para él y tenemos esa comunicación. Hoy en día no es en busca de algo romántico o de una relación. Es simplemente tenernos cerca".

Flor Vigna insistió en que su “nueva relación” con Occhiato está lejos de lo romántico. “Todo lo que es el enamoramiento, romanticismo, la relación de novios no es lo que está pasando hoy en día. No es nuestra etapa actual. Lo que yo sé es que no lo voy a perder como amigo si es que hoy en día no soy su mujer ni él es mi hombre. A Nico lo quiero en mi vida y logramos tener una relación amistosa. Siempre tuvimos una relación muy sana y podemos hacerlo hoy en día por lo menos”, expresó.

Por último, la joven le hizo frente a los diferentes comentarios que aseguran que están intentando retomar su relación: “Lo que noto entre amigos de mi edad, o de gente de Instagram, es que es muy normal lo que nos pasó a nosotros. Tiene que ver con nuevas formas de vincularse y por ahí los medios más tradicionales lo llevan a esa finalidad romántica, pero hoy en día eso quedó atrás. Y tengo muchos amigos a los que también les pasa que el ex es parte de la vida de uno, y antes de perderlo es mejor tener una relación amistosa y poder compartir lo bueno, a que nada. Y si se tiene la salud para hacerlo, está buenísimo. Por ahí si son personas más diferentes o más tóxicas no se puede. Pero esto es realmente muy normal y hay muchísima gente a la que le pasa lo mismo”.