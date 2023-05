Florencia Bertotti reveló cómo será si futuro lejos de Cris Morena

“Yo ahí dije que iba a hacer un show pero que no fuera solamente de las canciones de Floricienta sino que tuviera que ver con todas mis canciones", amplió la actriz respecto a las motivaciones para lanzarse a esta aventura artística de entonar melodías en las tablas.

Flor Bertotti hablo en exclusivo con Socios de la vuelta de Floricienta_ _La gente lo pide_.mp4 Florencia Bertotti habló de su futuro lejos de Cris Morena.

El cronista entendió que ahí se hallaba una célula de plausible conflicto y le consultó: "Con Cris hubo un acercamiento, ¿ella está metida también con estos shows?". Lejos de evitar el tema, y en medio de un cambio de look de su marido, Bertotti aseveró: "No, no tiene nada que ver Cris. Esto es algo mío".

Y finalmente se produjo la revelación sobre sí consiguió el aval de Morena: "Sí, por supuesto. Está autorizado”. Así como añadió: “Es cantar las canciones de algo que a mí también me representa muchísimo. Siempre le digo a la gente y hasta lo he hablado con Cris, que yo voy a ser Floricienta hasta el día en que me muera porque la gente me reconoce mucho por eso".