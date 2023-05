El rotundo cambio de look de Federico Amador, el marido de Florencia Bertotti

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico Amador (@federicoamador1)

“¿Estas filmando El Marginal? Sos tan bonito, pero ese corte de pelo te queda como una patada en la nuca.. que lástima”, “Eras tan lindo, pero es estás afeando con ese corte una pena”, “No a todos le queda bien ese corte, vos sos muy lindo, pero ese corte no te va” y “Te miré dos veces, la primera ví a Cordera”, fueron algunos de los comentarios críticos ante su nuevo look.

Sin embargo, posiblemente la única opinión que importe es la de Florencia Bertotti que no dudó en mostrar su agrado: “Gusto mucho de usté”. Hace poco, la actriz también habló de su relación y contó lo feliz que está con Amador, con quien tuvo un inicio muy polémico, pero que hoy 12 años después se consolidan como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

Federico Amador Bertotti look 2.jpg

“Estoy muy enamorada y con los años uno va afianzando el vínculo, el amor que se va transformando con muchos años, nos conocemos desde todas las ópticas posibles, estamos como en un lugar con mucha verdad, con entender al otro y pese a veces no entenderse pero la construcción de amor nos cuestiona, nos ayuda a pensar al otro, eso es algo que se da con los años”, admitió Florencia Bertotti.

“Siempre nos preguntan hace mil años si queremos casarnos, no estamos casados con papeles pero lo estamos de algún modo. Cada uno tiene sus hijos de sus parejas anteriores y si bien en algún momento pensamos en tener un hijo juntos fue pasando, siempre estamos haciendo cosas. No cierro la puerta ni la abro, las cosas se dan o no se dan, y el amor está y los chicos nos encantan, pero son esas cosas que uno no las maneja. Hay que soltar y que el universo disponga”, cerró la actriz.