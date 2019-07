Vaca Narvaja habló del estado de salud de su ex pareja, la hija de Cristina.

"Florencia no está nada bien, tiene una depresión muy fuerte"

Camilo Vaca Narvaja habló de la salud de su ex pareja, Florencia Kirchner, quien está bajo tratamiento médico en Cuba desde el 7 de marzo y que el martes recibió la visita de su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner. “La verdad es que Florencia no está bien. Está con el linfedema y un cuadro de estrés postraumático con depresión muy fuerte”, dijo Vaca Narvaja.