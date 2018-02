En una charla amena charla la actriz narró el episodio que ocurrió cuando estaba en la oficina de Migraciones de Miami y narró: "Me toca un centroamericano, un puertorriqueño, que cuando ve que soy argentina me empieza a hablar en castellano. Me preguntó qué hacía y yo le respondí: 'Vengo a Disney con mis hijos'. Luego, me preguntó: '¿Qué hacés tú?' Yo le dije: 'Soy actriz'. Me pide mi nombre, me busca, no sé si enganchó el video, yo creo que sí, y empezó a decir: '¡Pero esto no se puede mirar!'. Fue tremendo".

La protagonista de “Casados con hijos” manifestó que aún continúa con una lucha legal por la violación a su privacidad que significó el material y explicó que “tengo cinco juicios: a Google, Yahoo y a tres medios gráficos. No sé si voy a ganarlos, porque no hay legislación. A mí me gustaría sentar jurisprudencia”.

Además hizo referencia al vacío legal que existe para delito de este tipo y su actitud a futuro “yo me filmé para mí y me voy a seguir filmando si quiero. No me van a decir lo que tengo que hacer o no".