Fórmula 1: Helmut Marko le cerró la puerta a Pierre Gasly

helmut gasly.jpg A pesar del buen momento que pasa, Helmut Marko le cerró la puerta del equipo Red Bull de Fórmula 1 a Pierre Gasly, quien viene de ganar en Monza.

Vale recordar que el piloto galo fue descendido a Alpha Tauri después del Gran Premio de Bélgica de 2019 y en su lugar arribó Alexander Albon. El ambiente de la máxima categoría sabe que el directivo de Red Bull fue el encargado de hacer ese movimiento el año pasado.

Por su parte, el novel ganador de la F1 no piensa en su regreso la escudería principal de la bebida energizante, sino en seguir por el camino que le permitió alcanzar su primer éxito y centrarse en darle lo mejor a la estructura de Faenza.

"Creo que estoy listo, pero no está en mis manos. Lo único que he hecho desde que me devolvieron a Toro Rosso ha sido concentrarme en mí mismo y en ver lo que soy capaz de hacer. Es algo que no quiero pensar en este momento, sólo quiero disfrutar de mi primera victoria en Fórmula 1 ahora. Ya tendremos tiempo de pensar en eso más adelante”, puntualizó.

La novena fecha de la Fórmula 1 será este próximo fin de semana con el Gran Premio de La Toscana en el circuito de Mugello, Italia.