Forzada a blanquear

Karina , La Princesita, se mostró feliz al blanquear a su novio y aprovechó también para tirarle “un palito” a El Polaco, el papá de su hija Sol . “Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre”, arrancó contando la jurado del Cantando 2020, programa en el que varias veces le consultaron por su nuevo amor, algo que la “empujó” a blanquerle el tema a su hija.

Karina contó cómo se enteró Sol Cwirkaluk sobre su romance con Nicolás Furman, el músico y físico con quien está saliendo. “A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura”. Y luego detalló: “Me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa y me apuraron”.