Franchín atendió a los famosos de Masterchef 2

Picante

Luego, la panelista fue más picante y lanzó: "Hacer un mejor show de lo que fue va a ser imposible, porque nosotros éramos únicos. Hay famosos que entran sabiendo que el programa fue un éxito rotundo y se creen que los convocaron porque son personas importantes, y son uno más del montón. Lo bueno es que el jurado te baja de un hondazo. Después hay otro que amenazó con irse, se ponen muy nerviosos, el ego hay que sacárselo para ponerse el delantal de la cocina y demostrar que sos un buen jugador".

Favorita

Por otro lado, la ex pareja de Guillermo Coppola mostró su simpatía con algunos concursantes. "Daniel (Aráoz) me encantó y descubrí un Alex (Caniggia) que no conocía, le da mucho color al programa. No me va la gente que se cree más que otro, creo que se equivocaron de programa", sostuvo la morocha, y agregó que su candidata a ganar el reality es Sol Pérez.

sol-perez-firma-masterchef.jpg

Justamente, la conductora de canal 26 sorprendió a los chefs del jurado, que la elogiaron por su plato de pastelería. "Nunca había hecho sablée de chocolate", confesó al presentar una tarta de cacao con crema pastelera de café y merengue italiano. Ante la repercusión por las devoluciones que recibió, Sol compartió ayer en las redes la receta de su preparación y fue furor.