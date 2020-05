Freddy, al borde de la muerte: "Hablé con la parca y la enfrenté"

"Hablé mano a mano con la muerte de verdad. Le dije que no tenía tiempo, que no había terminado las cosas que tenía que hacer y que me espere un poco más porque no había terminado mi tarea. Lo dije con mucha convicción, para mí se enojó y se fue. Hasta no sé si se asustó. Le dije que se confundió, que no era mi momento, que se fije bien en su lista porque yo no debía ser. Me negué y la luché", concluyó.

A las piñas con Sofovich

En otro tramo del envío, Freddy se refirió a una vieja pelea que tuvo con el fallecido Gerardo Sofovich. "Mis respetos por él", dijo antes de relatar el episodio que vivió en 2003 cuando participaba en La Peluquería de Don Mateo. "Era muy exigente y le dije: ‘En este clima de mierda no puedo trabajar’", contó el actor, y agregó que tuvo un fuerte entredicho con el productor. "Se enojó tanto que me vino a… Era a las manos. Yo me saqué la peluca y me planté" indicó, y añadió que Gustavo Sofovich terminó separándolos.

Freddy recordó cuando estuvo al borde de la muerte y su pelea con Sofovich.

