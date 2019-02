El episodio que denunció públicamente Paola ocurrió el 31 de enero, luego de que la ex pareja de su hija hostigara a varios miembros de la familia por mensajes. “A las 5 de la mañana del 30 de enero empezaron a llegarme muchas imágenes por Whatsapp y emoticones. Me empezó a mandar capturas de una llave y de que iba a hacer todo lo posible por entrar a la casa donde vive mi hija”, relató la mujer a LM Neuquén y agregó: “Hay una de las capturas que me mandó que era terrible, como diciendo ‘te la voy a matar’”.