Fue estafado y amenazado de muerte por gitanos

“Me puse en contacto con ellos luego de ver una publicación en Facebook donde pedían 100 mil pesos por una Meriva”, relató el hombre y agregó: “El 22 de noviembre me reuní con los vendedores -dos hermanos de apellido Esteban- en Aluminé y Mitre y me mostraron los papeles, todo. Señé la camioneta y quedamos en encontrarnos al día siguiente para hacer la transferencia”. Sin embargo, en ese momento comenzó la pesadilla del hombre. Una vez que depositó el dinero, uno de los vendedores lo llevó hasta el registro del automotor para hacer la transferencia.

“Se hizo la hora del cierre del registro y ahí me di cuenta que había sido estafado. El hermano todavía me esperaba afuera, es increíble la impunidad con la que se manejan. El otro me había dicho que había un inconveniente pero que no me preocupara porque lo íbamos a hacer la próxima semana”, sostuvo.

“Son calcados todos los casos que están denunciados contra estas personas. Esto tendría que tratarse como asociación ilícita. Ya no me importa la plata”, dijo Miguel, víctima de estafa.

“Ahí empezaron a ponerme excusas, pero el lunes pasado vi que publicaron nuevamente la camioneta y decidí ir a denunciar en Delitos Económicos”, aseguró Miguel y confió: “Ahí me desalentaron, me decían que por más que hiciera la denuncia no iba a servir, que hay mucha cantidad de gente estafada”. Insatisfecho con la respuesta que obtuvo, decidió escrachar por Facebook a los vendedores y fue a partir de eso que todo empeoró.

“Vieron mi publicación y me llamaron a la madrugada diciendo que me iban a volar la cabeza. Como les había quedado el número de mi ex pareja, que hizo la transferencia, también la llamaron a ella y le dijeron que me iban a devolver en pedacitos”, contó indignado Miguel. Fue por esto que radicó otra denuncia contra los hermanos, esta vez por amenazas.

“En fiscalía me dijeron que sólo había 40 casos denunciados, ¿cuántos necesitan?, ¿un millón? No me voy a ir de Neuquén sin que esto se termine, esto tendría que tratarse como asociación ilícita”.

Repiten la misma modalidad

la gran mayoría de las estafas tiene una maniobra muy parecida. las víctimas entregan una seña, los llevan al registro casi al cierre y aducen un inconveniente. luego, inventan excusas y nunca entregan nada.

LEÉ MÁS

Por dos estafas, le secuestraron 20 vehículos a una familia gitana

Detuvieron a dos gitanos por estafar a siete personas con autos que nunca entregaron