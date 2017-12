"Fue un año de temas oscuros, de mucha filtración"

Creo que 2018 va a venir más tranquilo y los famosos se van a cuidar más porque ya saben que todo se filtra”.

¿Siempre habías querido una familia?

No sé si siempre, pero sí desde hace algún tiempo. Quería esto pero nunca llegaba porque la verdad es que siempre elegía a la persona equivocada. Y ahora tenía muchos prejuicios por la diferencia de edad. Pero la verdad es que con otros de mi edad había intentado y no me había ido para nada bien. Me destrataron varios. Así que decidí animarme.

¿Cómo viviste la exposición de esa relación?

Tuve mucha exposición mediática pero me relajé con eso. Y Martín me ayudó para que pudiera relajarme. Son veinte años de diferencia, es verdad es que es mucho más chico, pero construimos un vínculo y una familia ensamblada. Él es súper maduro y puedo decir un montón de cosas. Pero ¿importa? Igual van a seguir hablando de eso y no está mal tampoco. Estoy bien y no me voy a preocupar por eso.

¿Y el balance mediático?

Ufffff. Fue un año muy tremendo, de escándalos tremendos por todos lados. Recién veía lo de Larisa Riquelme por ejemplo… Es un año de escándalos un poco oscuros, de cosas que saltaron, de mucha filtración, pero de temas más oscuros que una simple infidelidad. Creo que sin duda, todo el tema Diego Latorre-Natacha Jaitt-Yanina Latorre.

¿Te genera contradicciones cuando son temas tan íntimos? ¿Cuál es el límite?

A mí me genera contradicciones sobre todo cuando conozco a las personas de las que se habla, que es lo que me pasó en este caso: conozco a Yanina y a Natacha. En este caso, encima, se fue estirando y no terminaba más. Y encima el límite de lo íntimo, porque ponele que era una cañita al aire y salta. Pero después se fue poniendo arduo. Y si bien este es nuestro trabajo, e incluso el trabajo de las partes involucradas, llega un momento en el que habría que decir basta.

Y también está el tema de casos de acoso que salieron a la luz: Juan Darthés-Calu Rivero y Ari Paluch contra todos. Salvando las enormes distancias…

El de Darthés-Calu es muy complicado porque si bien me pongo siempre del lado de la mujer, uno acá dice ‘mirá si no es tan así, porque el límite es más complejo, no porque ella no diga la verdad, y el tipo se está comiendo un garrón’. Entonces en esos casos yo trato de no opinar tomando partido. El de Ari Paluch es muy distinto. Hace mucho que se comentaba, eso es cierto. Y esto ya no se tolera, por suerte. No he tenido situaciones personales, pero en este medio sería ingenuo decir que no pasan estas cosas.

Marcelo Tinelli sigue siendo uno de los personajes del año en rating pero también tiene el tema de la plata que le deben a la productora, la salud y ahora parece que un juicio oral. ¿Termina bien o termina mal?

Sí, la verdad es que termina un poco mal el año: va a juicio oral con la Mole Moli porque lo bajaron del programa cuando saltó el escándalo de los galgos y ahora se come un juicio. La verdad que ese es un garronazo para Tinelli. Eso que se suma para cerrar un año en el que estuvo mal de salud con el tema de los ataques de pánico, que por suerte los superó y ahora está bien.

Y en cuando a las parejas, ¿quiénes fueron los personajes del año?

Uuuuuy, ahí los cuatro, y en especial creo que el tema es Pampita y su búsqueda de mostrar felicidad todo el tiempo, que pasó de tener la pareja del año con Pico Mónaco a que se termine antes que el año… Y también, porque en esto no es sólo Pampita, creo que el tema ahí está en la competencia que tiene ella con la China Suárez y la China Suárez con ella. Porque las dos están todo el tiempo compitiendo, las dos tienen un mambito: si una se tiñe de rubia, la otra también, y así con todo.

¿Cómo creés que va a ser 2018?

Creo que 2018 va a venir mucho más tranquilo en eso y creo que después de tanta cosa los famosos se van a cuidar más también. Porque ya se tienen que dar cuenta de que las cosas se filtran y entonces la van a hacer mejor.

¿Te arriesgás por un personaje del año?

No será sólo uno. Pero ¿sabés quién me gusta mucho? Sol Pérez. Ella me gusta pero creo que hay que entrenarla un poco para que no pelee tanto. Se enoja por todo. Durante el verano va a ser protagonista y va a explotar. Además, Pampita va a seguir dando que hablar en el verano, el bebé de la China y Vicuña… ¿Ah, ¡y Susana ahora que está con las redes sociales! Con Susana nos vamos a divertir.