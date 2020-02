¿Fuego amigo y censura? Rial, estalló contra América

“Portal de noticias: ‘Los hijos de puta’”, disparó Jorge al replicar el posteo de A24, jugando con un famoso sketch de Peter Capusotto y sus videos. Claramente, la nota no le cayó nada bien a Rial, dado que instalaba la idea de un nuevo cortocircuito con su hija, con quien protagonizó un escándalo mediático que incluyó acusaciones en su contra, por parte de la joven.

Tras pase de factura 2.0 de Rial a A24, el portal de noticias eliminó el tuit y la nota, aunque el titular permanece en los buscadores en Internet.

El posteo del periodista rápidamente recibió varios críticas de los internautas. Algunos lo chicanearon asegurando que “él viene haciendo lo mismo con otras personas famosas desde hace veinte años”.

Este no es el primer reclamo de Rial al Grupo América. A mediados del 2019, Rial estalló contra América por un móvil que le hicieron en Involucrados a su hija Morena, donde la joven apareció llorando luego de denunciar por violencia de género a Facundo Ambrosioni, su actual pareja y padre de su hijo Francesco Benicio.

El año pasado Morena Rial desató un escándalo al criticar duramente a su padre Rial estalló contra el Grupo América y defendió a su hija.

"Acabo de ver a mi hija recién en el programa de Iúdica. No la está pasando bien, yo trato de no hablar de esos temas por respeto a mi hija, a mi nieto y a las miles de mujeres que están pasando por esa situación. Intento que se tome con la mayor seriedad posible el tema de la violencia de género. Ver a mi hija no es linda imagen. Sobre todo, un minuto antes de salir al aire. Me da vergüenza la situación en la que uno se ve metido. Sobre todo un minuto antes de salir al aire...No quería llegar al momento de tener que hablar de esto en mi programa. Pero me obligan, por un descuido, o vaya a saber por qué no te cuidan los que te tienen que cuidar. Es como que te caguen a piedrazos dentro de tu casa", manifestó Rial enojado.

A su vez, en diciembre del año pasado, luego de reemplazar a Luis Novaresio en Debo decir Jorge se quejó de que nunca tuvo la chance en América que sí le dieron a su colega que este año se convertirá en el nuevo conductor de Animales Sueltos, en reemplazo de Alejandro Fantino, quien fue premiado con un desembarco en el prime time.

"Todo el mundo me escribe y me dice ‘¡Qué bueno, ese es tu formato’. Y bueno, hablen con la gente del canal porque nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así", lanzó Rial en Intrusos. "Nunca, eh", remarcó. "Todos los que pasaron por este canal, aunque sea tres meses, tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente, lo hago mal… A mí me encanta, pero no me tienen fe en este canal", agregó filoso.

Actualmente Rial negocia su posible desembarco en la TV Pública y a Radio Nacional. Si bien continuará en América, canal que lo alberga hace más de 20 años, en enero apareció una oferta para sumarsse a la programación de las emisoras estatales que, tras la asumción de Alberto Fernández comanda la periodista Rosario Lufrano.

